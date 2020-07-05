«Зенит» — чемпион России по футболу

https://static.news.ru/photo/588f3686-bef6-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт во встрече на 5-й минуте после ошибки защитника «Краснодара» Юрия Газинского.

На 29-й минуте полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин сравнял счёт, отправив мяч в нижний угол ворот, после передачи защитника Сергея Петрова.

На 39-й минуте бразилец «Зенита» Дуглас Сантос попытался сделать аккуратную скидку на вратаря своей команды Андрея Лунёва, но нападающий «Краснодара» перехватил мяч, что заставило голкипера сбить шведа в своей штрафной. Однако «Краснодар» не смог реализовать пенальти. Лунёв сперва потащил удар нападающего «быков» Вандерсона с пенальти, а затем справился с добиванием в упор.

На 45-й минуте главный судья встречи Сергей Карасёв назначил пенальти уже в ворота «Краснодара» после попадания мяча в штрафной площади в руку полузащитника «быков» Тонни Вилена. Форвард «Зенита» Артём Дзюба оказался точнее Вандерсона. На перерыв команды ушли со счётом 1:2 в пользу гостей.

Команды активно вышли на второй тайм встречи. Уже на 50-й минуте Даниил Уткин оформил дубль, забив дальним ударом.

Вслед за дублем Даниила Уткина последовал дубль Сердара Азмуна. На 52-й минуте иранский полузащитник расстрелял Матвея Сафонова с двух метров, выведя тем самым свою команду вперёд.

Победный же гол забил вышедший на замену Алексей Сутормин. Он увеличил отрыв петербургской команды на 70-й минуте. Ассистировал ему Артём Дзюба.

В предыдущих матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» оказался сильнее «Оренбурга», писал NEWS.ru.