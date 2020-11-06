«"Зенит", алё, вы что, идиоты?»: агент разнёс весь российский футбол

Футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему раскритиковал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения нидерландскому «Фейеноорду» в матче группового этапа Лиги Европы, а также рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом Российской премьер-лиги и почему «Спартак» и «Локомотив» не могут жаловаться на судейство.

— Не кажется, что Гончаренко всё-таки удалось стабилизировать игру «армейцев»?

— Да нет, тут не Гончаренко виноват, что «красно-синие» вверху таблицы. Это больше репутация ЦСКА, Евгения Гинера (владелец ЦСКА. — NEWS.ru). Когда команда приезжает на игру с «Уралом», например, то такой соперник вообще не может выиграть, потому что уровень ниже. Если не ошибаюсь, то «Урал» вообще не выигрывает за последние восемь лет у «армейцев». Это уровень чемпионата. Вон, Сергей Прядкин (глава Российской премьер-лиги. — NEWS.ru) выступил против создания суперлиги.

— Для чего клубам дополнительный турнир?

— Для того чтобы все клубы играли на высоком уровне, это было бы не просто интересно, это привлекло бы внимание, рекламу, дополнительное финансирование. Это была бы самая богатая лига. Да, беднее бы стали те команды, которые остались за бортом. То же самое можно спроецировать на российский футбол. Есть пять клубов, у которых большие бюджеты плюс лимит на легионеров 17 на 8. Я понимаю, 8 сделали на поле, но почему ограничили в заявке? Это плохо. От этого упал уровень тренировочного процесса. Вы просто представьте, он упал в таких клубах, как «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, которые не могут выиграть ни один матч в еврокубках. Представляете, на каком уровне наш футбол? «Ростов» и «Динамо» проигрывают коллективам, которые находятся по рейтингу ниже. А что тогда говорить про другие клубы? Вот отсюда и ответ на вопрос, почему ЦСКА на данном этапе наверху турнирной таблицы. 30 миллионов, потраченных на футболистов. Теперь Гончаренко сложно сказать, что он никого не получил. Деньги потратили, а суть та же — в группе в еврокубках на последнем месте. Я не фанат Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака». — NEWS.ru), но он за год сделал больше, чем Гончаренко за четыре года в ЦСКА. Это его заключительный год работы, даже не сомневаюсь. Возможно, вмешался коронавирус, чтобы найти другого специалиста. Сейчас сложно ездить, общаться с другими наставниками. Вон, сегодня Бубнов говорит, мол, ЦСКА — это молодая команда. У меня ощущение, что Александр Бубнов (экс-футболист, ныне эксперт. — NEWS.ru), который недавно сказал, что ЦСКА — это просто молодая неопытная команда, видимо, или пьёт много, или у него болезнь Альцгеймера. «Зальцбург» или тот же «Фейеноорд» — команды, в которых полно молодых игроков 2000 года или 1999-го. ЦСКА не выделяется молодёжью, просто у нас Влашич — это какое-то божество для российских футболистов. Как же, он тут забивает! А в «Эвертоне» он даже не выходил в стартовом составе. Не вижу, чтобы он забивал в еврокубках. Забить «Уралу» или «Уфе», образно говоря, не очень сложно.

Грустно смотреть на это. «Краснодар», выигрывая 2:0, в итоге пропускает три от «Севильи», учитывая удаление. «Быки» укрепились Евгением Черновым, Алексеем Ионовым, Евгением Марковым — это что, укрепление на Лигу чемпионов? Это же просто позор. Не хочу обидеть ребят, но Чернов с Ионовым вылетели с «Ростовом» от «Хайфа» сразу же у себя на поле. И что, их надо было взять на усиление? Это катастрофа!

— Можно сказать, что уровень Российской премьер-лиги — совсем ужас? Или это слишком грубо?

— Грубо. Но я бы сказал, что мы опускаемся ниже плинтуса. Пусть кто-то мне покажет страну, где из этой же страны должны играть 17 человек? Мы восхищаемся английским чемпионатом, а там во многих клубах ни одного англичанина нет. Мы восхищаемся испанским чемпионатом — так тут 27 стран в Евросоюзе, которые не являются иностранцами, плюс все африканцы не считаются легионерами. Практически лимита нет. Только если на россиян — больше трёх не имеют права играть в Испании. Так зачем делать искусственную конкуренцию и загонять себя в угол? Есть, видимо, определённая группа людей, заинтересованных в этом.

— Почему?

— Образно говоря, покупают какого-то Пупкина из-за того, что у него российский паспорт, за восемь миллионов. Вон, «Ростов», молодцы, хвалю их постоянно, но удивляюсь идиотизму в российском футболе. «Ростов» берёт из «Тамбова» уже третьего футболиста за 500 тысяч. Полгода играет, и они его предлагают «сине-бело-голубым» за семь миллионов. «Зенит», алё, вы что, идиоты? Если хотите взять, то купите также за 500 тысяч и отдайте в аренду в тот же «Ростов». Это к примеру. Но если вы не можете в России заранее найти молодых футболистов, которые растут, то тогда надо разогнать всю скаутскую группу, потому что никто не работает, а просто берут, например, и покупают Чернова — это же ужас какой-то. Причём, самое забавное, берут возрастных. Вон, Чернову 29 лет — его же никуда не продать даже за полцены.

«Спартак» и «Локомотив» не могут возмущаться по поводу судейства

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Хорошо, вот сейчас прошло довольно много туров РПЛ, и в итоге очень интересно складывается таблица: ЦСКА — первый, «Зенит» со «Спартаком» делят второе место. Забегая далеко вперёд, кто главный претендент на звание чемпиона? И можно ли считать, что чемпионство будет каким-то призрачным в связи с последними событиями из-за коронавируса?

— Я думаю, что «Зенит» всё же станет чемпионом, «Спартак» займёт второе место, а ЦСКА, наверное, третье.

— «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент у него игроки как ни крути выше классом, или ему помогут?

— Нельзя говорить, что «Зениту» помогают. «Спартак» — тоже интересный. Вон, на первой игре сделал шоу со снятием с чемпионата. Сделали скандальчик. После этого лучше, чем «Спартак», судят разве что «Локомотив». «Локо» всё время бьёт пенальти. И «Спартак». Думаю, что эти две команды не могут возмущаться по поводу судейства.

Я с большим уважением отношусь к ЦСКА, Гинеру — он футбольный человек. Роман Бабаев — отличный профессионал. Им надо отдать должное — профессиональная составляющая в ЦСКА на высоком уровне. Единственный минус — Гончаренко. Настоящие болельщики, которые реально переживают за ЦСКА и хотят клубу побед, потому что только с этим ассоциируется клуб, должны понимать, что Гончаренко — слабое звено в этой цепочке. В руководстве стоят профессионалы, а не случайные пассажиры, как в некоторых клубах, которые не отличают Лионеля Месси (нападающий «Барселоны». — NEWS.ru) от Криштиану Роналду (нападающий «Ювентуса». — NEWS.ru). У ЦСКА всё супер, кроме Гончаренко. Более того, когда придёт, а это однозначно случится, новый тренер с определёнными требованиями не белорусской лиги и «Уфы», то сможет поднять команду на более высокий уровень.

— Это должен быть российский специалист или европейский?

— Европейский. Гинер — человек независимый, который по-настоящему любит клуб. Можно, конечно, дать управление братьям Березуцким (экс-игроки ЦСКА. — NEWS.ru), но взять им в помощники иностранцев. Это другое, отличное от российского, мнение. Пусть у руля стоит россиянин. Но я за европейский подход. Многие российские тренеры имеют лёгкую ангажированность. Тут они выстраивают не столько игру клуба, сколько думают, чтобы тут одних не обидеть, там подумать о будущем и так далее. Вон, Тедеско пришёл и не сказал, мол, дайте мне пять лет, и я посмотрю. Есть и в России такие тренеры, хорошие мотиваторы, которые могут сделать что-то для команды, как-то изменить, но мы видим, к сожалению, игру того же Гончаренко. Ну, не получается у него. Ну, разгромил «Арсенал», но сейчас все, кому не лень, обыгрывают этот коллектив.

— Но и «Спартак» получается обыгрывать.

— При удачных раскладах. Это случай. Мы же видим, как ЦСКА сыграл с «Фейеноордом», которым руководит Дик Адвокат. Вон, убрали Сёмина, сказав, что он возрастной. Адвокат разве не такой же? Влёгкую обыграл ЦСКА. У ЦСКА в два раза больше бюджет. Но более позорно, что Адвокат говорит, что с «армейцами» играть легче, чем с последней командой Нидерландов. Он просто протроллил Гончаренко.

«С Конате всё хорошо. Гогуа войдёт в строй»

Мохамед Конате Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Возвращаясь к теме РПЛ. Впереди последний тур перед двухнедельной паузой. В каком состоянии Мохамед Конате и Седрик Гогуа? Как вообще оцените «Химки» и «Ротор»?

— Надо отдать должное «Химкам», Игорь Черевченко — один из российских фундаментальных, независимых тренеров, что редкость. Он реально старается строить команду. Я уверен, что «Химки» не вылетят, — 100%. С коллективом будет сложно всем. С Конате всё хорошо.

Гогуа с «Локомотивом» дёрнул мышцу, но я надеюсь, что вот-вот он войдёт в строй, потому что он — основная единица «Ротора», которая стоит на страже обороны.

— С «Арсеналом» его ждать не стоит?

— Почему? Он хотел и с ЦСКА сыграть, просто решили не рисковать и дали выздороветь, чтобы на больший срок не слёг. Ближайшая игра многое скажет про «Ротор».

«„Спартак“ — это топ-клуб. Смешно мериться копейками, у них больше тратится на обеды для игроков»

— А что насчёт других клубов? Как вам «Тамбов» сейчас?

— Большие проблемы мы видим в «Тамбове». Возможно, это та команда, которая покинет высшую лигу не из-за спортивного момента. Учитывая, что они не выполняют план, по регламенту «Тамбов» не сможет участвовать в соревнованиях из-за отсутствия стадиона. «Тамбов» спасётся, если только с кем-то сольётся в один клуб и договорится, что будет выступать под их эгидой, а так клуб не будет существовать. Остаётся одна команда на вылет. Возможно, это будет «Уфа», хотя Рашид Рахимов, я считаю, очень хороший тренер. Он постарается сделать всё, чтобы оставить команду в высшем дивизионе. Клуб «Уфа», в принципе, был как мыльный пузырь. Мы видим, что он держался на Шамиле Газизове (бывший генеральный директор клуба. — NEWS.ru), а качественных игроков нет. Я уверен, сейчас будет перестройка. Рахимов не выстраивает автобусный парк, а играет в футбол, но изменения могут произойти только после зимнего трансферного окна.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить Юрана, который пришёл в «СКА-Хабаровск», сразу выиграл, коллектив набрал семь очков, обыграл «Рубин» в Кубке и прошёл дальше. Мы видим, что Юран может мотивировать команду. Губернатор Хабаровского края угадал с тренером. Футболисты выходят и бьются. Всё же обыграть «Рубин» — это не «Томь».

— Ну вот вы перечислили российских тренеров.

— Я не против российских тренеров, но, к сожалению, иногда нужны помощники. Вон, Карпин — молодец, пригласил иностранных помощников. А то наши российские периодически не видели ничего слаще печенюшки. И для них любая кандидатура, которая где-то играла выше уровнем, — это топ. Очень важно, чтобы помощники были более качественные, а не просто «собутыльники».

— С уходом Газизова из «Уфы» стало, действительно, хуже. Можно ли сказать, что Шамиль Камилович уже выстроил в «Спартаке» хорошую работу?

— Газизов пока ничего не выстраивал. «Спартак» как был, так и есть. Газизов пока даёт интервью по ситуации. Он пока привёл два провальных трансфера (Остон Урунов и Александр Кокорин. — NEWS.ru), я бы сказал. Ни тот, ни другой особо не играют. Когда говорили про Кокорина, что, мол, «красно-белые» выиграли соревнования у других клубов, не знаю, кто соревновался. «Зенит», если бы хотел, взял бы. Пока Кокорин, мягко говоря, выглядит не так чтобы очень и проигрывает конкуренцию всей атакующей линии «Спартака».

— Что мешает Урунову и Кокорину раскрыться?

— Здесь не в этом дело. Кокорин всегда был хорошим футболистом, но длительный период у него не было практики. Кокорин с Павлом Мамаевым вышли из тюрьмы, и за ними стояли очереди. Что за уровень чемпионата, где футболисты, которые больше года не играли и не тренировались, не делали ничего, оказываются нарасхват?

— Тем не менее оба себя неплохо показали: один в «Ростове», другой в «Сочи».

— Да, им надо было вернуться в футбол. Я же не говорю, что они плохие. Кокорин, может быть, один из талантливейших игроков в России, но ему надо вернуться. Сейчас он получил хороший контракт, ему 30 лет, особо биться не надо, можно играть без особого напряжения. Любой футболист, пусть даже Месси, если год не играл, то нужно время, чтобы вернуться. На топ-уровне он не может сразу себя проявить и стать лучшим игроком в России. А время-то идёт, и возраст не стоит на месте.

Урунов — отличный технарь. В Узбекистане очень много таких спортсменов. Но он — не уровень «Спартака». Взять в «Уфу» за 200 тысяч, как это случилось, подготовить и продать в Китай надо было, потому что он является азиатом. Это нормальный бизнес. «Спартак» — это топ-клуб. Смешно мериться копейками, у них больше тратится на обеды для игроков. К тому же он иностранец и занимает чужое место. Пока я вижу, что он не может ни понять, ни сложить пазл. Жалко парня. Пока он ориентируется в магазинах лучше, чем на поле.

«Дзюба тянет игру на себе, ничего в этом зазорного нет. Нечего его троллить»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Кто тогда лучший из российских игроков на данный момент?

— Сложно говорить. Мне нравится Джордан Ларссон. Когда он приходил в «Спартак», не думал, что он так раскроется. Кто бы что ни говорил, мне нравятся те же Артём Дзюба и Сердар Азмун. Тот же Никола Влашич, который хорошо забивает, но я смотрю на игру ЦСКА и понимаю, что он хочет, чтобы вся команда играла только на него. Поэтому и Фёдор Чалов только один гол забил. В ЦСКА много футболистов, которые должны забивать. Влашич нормальный, средний игрок, не скажу, что он плохой, но и не скажу, что он топ. Просто средний. Даниил Лесовой мне нравится.

— В последнее время Дзюба показывает не совсем стабильную игру, хотя долгое время именно на него играет команда. Что с ним?

— Устать может кто угодно. Кто бы что ни говорил, он молодец. Он как столб в атаке, он высокий, мощный, всех продавливает, может скинуть, делает много голевых тому же Азмуну. Есть ведь и другая работа. Вон, Конате делает гигантский объём работы, каждый раз по 35–37 единоборств, он один из лидеров тура в выигранных единоборствах в атаке, потому что работает на команду. Есть те, кто ждёт, а есть те, кто отрабатывает. Вот Артём относится ко второму типу. Как и Александр Соболев (нападающий «Спартака». — NEWS.ru), например. Очень многие команды начинают играть с высокими нападающими. В «Спартаке» есть ротация — в зависимости от ситуации то Ларссона и Понсе выпускают, если «красно-белые» отходят назад, то Соболева, если соперник выстраивает «автобус». Это просто варианты игры. И это правильно. В «Зените» парочка Дзюба — Азмун очень хорошая, они дополняли друг друга. Артёму без Азмуна сложнее играть. В своё время на Ласине Траоре (экс-игрок ЦСКА. — NEWS.ru) закидывали мяч, а рядом никого не было, сам же тоже не всегда всё можешь реализовать. Так и с Дзюбой. Соперники же не идиоты, они его держат, и ему надо где-то кому-то скинуть. Азмуна пока некем заменить. Нападающих-то больше нет толковых. Им нужен форвард хороший как минимум для ротации и тактики игры. Но не такой, как Малком, которого купили за 45 миллионов и который вечно травмирован. Дзюба тянет игру на себе, ничего в этом зазорного нет. Нечего его троллить. Он хорошо играет. Себастьяна Дриусси можно использовать как нападающего, пусть и флангового. Но он тоже вечно больной.

«В Испании молодёжь бьёт окна, магазины»

— Возвращаясь к «Тамбову», спортивный директор Павел Худяков заболел коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Расскажите, как дела в Барселоне сейчас?

— Мы с Пашей периодически созваниваемся, я знаю про его состояние, и хочется только пожелать скорейшего выздоровления. В Барселоне комендантский час. Всё везде закрыто, рестораны и кафе работают по доставке на вынос. Школы и магазины небольшие работают. Жизнь идёт, но вечернюю и ночную сократили. Количество заражённых большое, но меньше напряжённость, чем была в феврале — марте.

— Нет ощущения, что жизнь не будет прежней?

— Это всё пройдёт. Просто благодаря этому люди пересмотрят ценности. Если раньше парень с девушкой или мужчина с женщиной встречались и сожительствовали в плане «просто гуляем», то сейчас понимают, что человек, с которым ты живёшь, нужен не просто, чтобы веселиться и «гламурить», сейчас необходим такой человек, с которым и помолчать хорошо.

Удалёнка развивается. Например, мой ребёнок раньше бегал-прыгал, а сейчас увлёкся программированием. Меняются интересы.

А если провести параллель с футболом, то что нужно людям в критические моменты? Хлеба и зрелищ. Важно, чтобы была еда и футбол. Спасибо всем тем, кто играет, обслуживающему персоналу, особенно массажистам. Большинство массажистов переболели, не знаю, кто не сталкивался с коронавирусом. Они работают непосредственно с игроками и принимают эту болезнь на себя. Поправляются и продолжают трудиться. Хорошо, что футбол не прекращают, и ни в коем случае нельзя этого допустить. Я бы их даже с врачами сравнил, потому что людям, которые сидят на карантине, нужно выплёскивать эмоции. Спасибо Александру Дюкову (президент Российского футбольного союза. — NEWS.ru), что турнир проходит организованно, со зрителями. Эти эмоции не выходят на улицы. В Испании молодёжи некуда девать эмоции, так они на улице начинают бить окна, магазины и так далее. Я считаю, что нужно играть в футбол и пускать определённое количество зрителей. Просто смешно играть без зрителей и ездить на метро.