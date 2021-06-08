Зеленский оценил «скандальную» форму сборной Украины на Евро-2020

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал форму футбольной сборной своей страны на Евро-2020. Запись политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая, — написал Зеленский.

Ранее во вторник бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко так же положительно оценил форму. Он сказал, что она добавляет духа.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

В России неоднозначно отнеслись к такому дизайну формы, в Госдуме потребовали её запретить. А депутат от ЛДПР Владимир Жириновский в качестве нашей ответной меры предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи.