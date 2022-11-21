«Здоровья вратарю»: Губерниев о сокрушительном поражении Ирана на ЧМ-2022 Губерниев назвал Иран абсолютным аутсайдером после матча с Англией на ЧМ-2022

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал сборную Ирана абсолютным аутсайдером после матча с Англией на ЧМ-2022. Игра закончилась со счетом 6-2 в пользу англичан. Он также пожелал здоровью иранскому вратарю Алирезе Бейранванду. Он был заменен на 25-ой минуте из-за сотрясения, которое вратарь получил после жесткого столкновения со своим партнером по команде.

В принципе подобный исход встречи был предсказуем. А то что англичане играют в футбол лучше Ирана, это было понятно и до чемпионата мира. Вообще надеяться на сопротивление со стороны Ирана изначально было не очень хорошей идеей и счет 6:2 тому подтверждение. Правда надо отдать должное иранской сборной, то как они вели себя на поле, заслуживает уважения и конечно хочется пожелать здоровья иранскому вратарю. А так Иран абсолютный аутсайдер, который займет последнее место в группе и поедет домой, а вот англичане вполне возможно смогут побороться и за титул, — сказал Губерниев.

Таким образом, сборная Англии набрала три очка и вышла на первое место в таблице группы В ЧМ-2022. Соперниками команд по квартету также являются сборные США и Уэльса, которые сыграют 21 ноября, начало матча в 22:00 по Москве.

Перед игрой футболисты Ирана не стали петь гимн своей страны. Полузащитник Алиреза Джаханбахш заявил до матча с Англией, что игроки откажутся исполнять гимн в знак солидарности с жертвами иранских протестов. Некоторые зрители освистали игроков, однако большая часть болельщиков отреагировала на это решение громкими аплодисментами.