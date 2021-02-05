Футбольный клуб «Тамбов» подал заявление в суд о банкротстве

https://static.news.ru/photo/acdd67f4-67c9-11eb-b8b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Тамбов» подал иск в арбитражный суд Тамбовской области о банкротстве. Сумма требований по иску составляет около 322 млн рублей. Иск о признании клуба банкротом пока не принят к рассмотрению.

«Волки» могут не доиграть текущий сезон. Руководство клуба пытается как-то выйти из положения за счёт аренд и свободных агентов.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин признал за собой часть вины за то, что «Тамбов» остался без бюджетного финансирования. По его словам, власти региона хотят сохранить профессиональный футбольный клуб.

Как писал NEWS.ru, губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что «Тамбов» по-прежнему не может найти источник финансирования. Область не может предоставить клубу бюджетные средства. Задолженность «Тамбова» составляет около 360 млн рублей, почти половина суммы — это долги по зарплате перед футболистами. Сейчас в клубе остались только девять игроков, остальные покинули команду не дождавшись выплат. Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб не сможет рассчитывать на игроков «молодёжки», поскольку у большинства из них нет профессиональных контрактов.