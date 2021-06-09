«Завистники, уверена: вы еще спите»: Канделаки о допуске Арустамяна на Евро

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале отреагировала на допуск ведущего и спортивного комментатора Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу-2020.

Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЕВРО. Завистники, уверена: вы еще спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7, — написала Канделаки.

Арустамяну было отказано в аккредитации на Евро в конце мая, однако официальной огласке информация была предана несколько дней назад. Известно, что недопуск до спортивного события произошёл из-за Баку. Как сообщил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов 9 июня, телекомментатор неоднократно нарушал законы республики и незаконно посещал оккупированные районы Азербайджана.

Согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для получения аккредитации все федерации стран-хозяек турнира должны дать на это своё согласие.