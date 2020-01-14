Следственный департамент МВД РФ вызвал на допрос президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина по делу о договорном матче.
Речь идёт о расследовании уголовного дела, касающегося оказания влияния на результат матча между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».
После встречи, которая проходила 13 мая 2019 года на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области, МВД возбудило уголовное дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». В каком статусе Прядкин был допрошен, пока неизвестно, передаёт
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