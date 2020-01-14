https://static.news.ru/photo/5004375e-3702-11ea-bd86-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный департамент МВД РФ вызвал на допрос президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина по делу о договорном матче.

Речь идёт о расследовании уголовного дела, касающегося оказания влияния на результат матча между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».

После встречи, которая проходила 13 мая 2019 года на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области, МВД возбудило уголовное дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». В каком статусе Прядкин был допрошен, пока неизвестно, передаёт РЕН ТВ .

Ранее NEWS.ru писал о том, что болельщику петербургского футбольного клуба «Зенит» Артуру Данилову смягчили наказание по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.