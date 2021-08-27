«Затем вернётся в родной «Спортинг»: Мостовой о переходе Роналду в МЮ

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Удивил ли меня трансфер? Я уже ничему не удивляюсь. Ни в футболе, ни в жизни. На мой взгляд, это лучший вариант для Роналду. Он возвращается в команду, где сделал себе имя. После «МанЮнайтед», думаю, он вернётся в родной «Спортинг», где он учился в академии, где по-настоящему всё начиналось, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению бывшего футболиста, с приходом Роналду «красные дьяволы» могут рассчитывать на большие успехи.

Как минимум Роналду — это гарант большого количества голов. Если он в Италии умудрялся забивать около 30, то в остальных чемпионатах тоже будет способен это делать. К тому же МЮ укрепился не только португальцем. Пришёл Варан из «Реала», Санчо из дортмундской Боруссии. На титулы команда точно в этом сезоне может рассчитывать. Даже на победу в Лиге чемпионов, — заключил он.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.

Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» нашёл замену нападающему Киллиану Мбаппе, которого недавно «отпустил» в мадридский «Реал».