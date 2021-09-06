Застрявший в Гвинее футболист «Локомотива» рассказал об обстановке в стране

Застрявший в родной Гвинее из-за государственного переворота футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал об обстановке в стране. Подробности он сообщил изданию sports.ru.

Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке, — заявил Камано.

Футболист также поблагодарил администрацию клуба за её попытки договориться с новым правительством и выразил надежду на то, что вскоре спортсмены смогут улететь на своих рейсах. Из-за путча даже пришлось отменить матч квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Гвинеи и Марокко.

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