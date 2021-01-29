Защитника «Челси» Джеймса назвали «обезьяной» в социальной сети

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Защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальной сети.

Так, 21-летний игрок выложил скриншот переписки, где неизвестный в числе прочего называет его обезьяной.

Нужно что-то менять! — посетовал Джеймс.

С расизмом не так давно столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, а также игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс. На фоне этого власти Великобритании хотят начать привлекать социальные сети к юридической ответственности за расизм пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к расизму.

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.