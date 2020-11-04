Защитник Вадим Карпов продлил контракт с ЦСКА

Контракт Вадима Карпова с ЦСКА продлён до окончания сезона-2024/25, следует из сообщения пресс-службы клуба.
Известно, что Карпов сыграл за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
По его словам, он испытывает тёплые чувства от встречи с российской командой, ведь в России «хорошее было время». Что касается отношения к ЦСКА, «Фейеноорду» следует уделять особое внимание каждому игроку соперника.