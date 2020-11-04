Защитник Вадим Карпов продлил контракт с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/a385e2e4-1eb8-11eb-9b53-fa163e074e61_660.jpg Вадим Карпов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контракт Вадима Карпова с ЦСКА продлён до окончания сезона-2024/25, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что Карпов сыграл за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

По его словам, он испытывает тёплые чувства от встречи с российской командой, ведь в России «хорошее было время». Что касается отношения к ЦСКА, «Фейеноорду» следует уделять особое внимание каждому игроку соперника.