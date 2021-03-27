Защитник сборной РФ покинул расположение команды перед игрой со Словакией

https://static.news.ru/photo/4035bee0-8fb4-11eb-9dca-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Состав сборной России по футболу в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии сократился на одного человека. Расположение команды покинул защитник Александр Жиров.

Его отъезд, впрочем, не связан со спортивными факторами. Дело в том, что россияне сыграют со словаками на выезде, и Жиров, выступающий за немецкий «Зандхаузен», не сможет принять участие в этом матче из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как мы уже сообщали ранее, между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существует жёсткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда, — поясняет пресс-служба сборной России.

После двух игр отборочного этапа наша команда является единоличным лидером группы Н, набрав шесть очков. На старте квалификации подопечные Станислава Черчесова в гостях обыграли Мальту 3:1, а затем в Сочи взяли верх над Словенией — 2:1.

Как писал NEWS.ru, капитан футбольной сборной России Артём Дзюба обратился к нации после победы над Словенией. Нападающий поблагодарил за поддержку болельщиков, наблюдавших за игрой и с трибун стадиона, и у телевизоров.