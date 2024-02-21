Защитник «Ростова» Сако рассказал о желании перейти в «Реал» Футболист Умар Сако: перейти из «Ростова» в «Реал» возможно

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Умар Сако и Квинси Промес

Футболист из Кот-д’Ивуара Умар Сако, играющий на правах аренды с января этого года за российский клуб «Ростов», назвал «трансфером мечты» переход в мадридский «Реал». В беседе с изданием «Рейтинг Букмекеров» спортсмен также рассказал, что до перехода в «Ростов» получал предложения от Турции и Украины.

Когда-нибудь я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал». Это возможно, но сложно. Но пока что мне нужно закрепиться в составе своей новой команды, — подчеркнул новый защитник «Ростова».

Он также рассказал, что знал о РПЛ до перехода в команду Валерия Карпина. По словам Сако, это «хорошая лига», а запрет на участие российских клубов в еврокубках не является проблемой для спортсмена.

Комментируя информацию о том, что его трансферная стоимость оценивается в €600 тысяч, футболист назвал эту цифру заниженной. По словам Сако, он стоит «примерно один миллион евро».

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть «Челси» по окончании сезона. Источник в английском клубе сообщил о «разочаровывающей нестабильности» спортсмена. Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» в январе прошлого года. Трансфер обошелся в рекордные для украинского футбола €110 млн.