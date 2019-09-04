https://static.news.ru/photo/1aee253c-cf03-11e9-98ba-fa163e074e61_660.jpg Максим Беляев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Максим Беляев, защитник тульского «Арсенала» и сборной России, продолжающей подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград), в разговоре с журналистами после очередной тренировки на подмосковной базе в Новогорске отметил, что игроки национальной команды готовятся к агрессивной и жёсткой манере игры британцев.

Шотландия — типичная британская команда. Это жёсткий футбол, высокий темп, фланговые навесы. Вот примерно к такой манере игры соперника мы и готовимся. Конечно, ко всему есть противоядие, и мы сейчас как раз над этим работаем на тренировках. Но при этом стараемся отталкиваться от своей игры, — подчеркнул Беляев.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru, готов ли он сам стать противоядием против агрессивных атак шотландцев и фланговых навесов, учитывая его высокий рост и амплуа центрального защитника, Беляев ответил утвердительно.

Всё это мы узнаем только в день матча, а пока какие-то детали и карты нет смысла раскрывать. Но, конечно, я готов выйти на поле и сыграть, — признался защитник.

При этом футболист не захотел раскрывать нюансов тактического занятия сборной, которое осталось за пределами поля зрения собравшихся в Новогорске представителей СМИ.

Наверное, эта часть тренировки потому и была закрытой, чтобы никому о её подробностях не было известно. Шотландцы за нами не следят? Ну как же — наверняка читают и смотрят, как мы готовимся. Так что, как говорится, даже у стен есть уши, — с улыбкой отметил Беляев.

Защитник российской сборной затруднился сравнить сборную Шотландии с каким-либо клубом Российской премьер-лиги, но согласился, что эта сборная однозначно сильнее команды Сан-Марино — ещё одного соперника россиян по отборочной группе Евро-2020.

Я не так много видел матчей сборной Шотландии, чтобы сравнивать её с каким-то российским клубом. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но если посмотреть на результаты отборочных игр в нашей группе, то шотландцы, конечно же, сильнее сборной Сан-Марино, — отметил Максим Беляев.

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