Защитник Гогличидзе перешёл из «Чайки» в «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/1304c2a0-53fe-11eb-a335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

«Чайка» и «Краснодар» достигли договорённости по поводу трансфера защитника Лео Гогличидзе, следует из сообщения пресс-службы клуба ФНЛ.

Как сообщается, игрок подпишет новое соглашение по итогам предстоящего медицинского осмотра. «Краснодар» воспользовался пунктом в контракте Гогличидзе, где прописана возможность выкупа прав на него.

Известно, что Гогличидзе начал играть за «Чайку» осенью 2019 года. Первоначально он выступал в клубе на правах аренды из «Краснодара», а с лета 2020 года — как полноправный футболист. В нынешнем сезоне Гогличидзе отыграл 24 матча, забив 2 гола и реализовав 1 голевую передачу.

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