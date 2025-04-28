Защитник «Факела» пожертвовал ногой в провальном матче РПЛ Защитник «Факела» сломал левую голень в матче с «Рубином»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Защитник «Факела» Макс Дзиов получил серьезную травму — перелом левой голени со смещением — в матче чемпионата России против «Рубина», сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба в Telegram-канале. Инцидент произошел на компенсированных минутах первого тайма после столкновения с игроком казанцев Ильей Рожковым. Оба защитника были вынуждены покинуть поле на носилках.

Максим Дзиов выступает за «Факел» с начала сезона, проведя за команду 23 матча. Клуб выразил поддержку защитнику и пожелал скорейшего восстановления.

Ранее «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1. Ярослав Гладышев забил два гола, а Бителло — третий на последних минутах. «Рубин» ответил голом Руслана Безрукова. В концовке Валентин Вада попал в перекладину, а Мирлинд Даку получил красную карточку. В результате матча «Динамо» поднялось на пятое место, а «Рубин» остался на восьмом.

Также Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча в Кубке России. Инцидент произошел 1 августа, когда команда проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После матча клуб расторг контракт с футболистом, при этом результат встречи аннулирован не будет.