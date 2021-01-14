Защитник ЦСКА Фукс прогулялся в шортах по заснеженной базе

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Бруно Фукс выложил в своей социальной сети видео, на котором он прогулялся в шортах по заснеженной базе клуба.
Сегодня вспотел, — написал Фукс в социальной сети.
Известно, что футболист является воспитанником «Интернасьонала». Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года за €8 млн. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Предсезонный сбор ЦСКА стартует 17 января. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания).
Ранее NEWS.ru писал, что заявка московского «Спартака» на текущий сезон Российской премьер-лиги изменилась. Клуб отзаявил немецкого полузащитника Малкольма Баду.
Информация о выводе его из состава на сезон опубликована на официальном сайте РПЛ. Баду стал игроком команды в июле 2019 года, однако за основной состав «красно-белых» не провёл ни одного матча.