Защитник «Барселоны» Пике может пропустить до полугода из-за травмы

https://static.news.ru/photo/1ea7726a-2cb2-11eb-afb5-fa163e074e61_660.jpg Жерар Пике Фото: facebook.com/3GerardPique

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может пропустить от двух до шести месяцев по причине травмы связок колена, которую он получил в ходе матча с «Атлетико» (0:1).

Так, Пике пришлось покинуть поле на 62-й минуте игры из-за столкновения с полузащитником «Атлетико» Анхелем Корреа. Позднее клуб проинформировал, что у футболиста диагностировано растяжение связок правого колена, пишет Sport.es.

Возможно, что Пике не сможет выходить на поле в течение 4–6 месяцев. Это произойдёт, если футболисту понадобится операция. При более счастливом стечении обстоятельств Пике сможет вернуться в игру уже через пару месяцев.

В текущем сезоне Пике отыграл 10 матчей, в которых отличился лишь одним забитым мячом.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.

Наставник также добавил, что у футболиста наблюдаются минимальные симптомы. Некоторое время назад Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус.