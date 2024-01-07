Защитник «Арсенала» забил гол в свои ворота и помог команде проиграть ФК «Арсенал» уступил «Ливерпулю» 0:2 в матче третьего раунда Кубка Англии

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Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Англии, передает ТАСС. Встреча 1/32 финала турнира прошла 7 января в британской столице и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 80-й минуте мяч в собственные ворота отправил польский защитник «канониров» Якуб Кивиор.

Также гол в ворота «Арсенала» забил в дополнительное время колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас. Очередной соперник «Ливерпуля» определится после жеребьевки.

Таким образом, «Арсенал» потерпел уже три поражения подряд. Ранее команда проигрывала «Фулхэму» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2). В свою очередь «Ливерпуль» довел беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей.

Ране английский клуб «Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале турнира он нанес поражение бразильскому «Флуминенсе». Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. В составе победителей два гола забил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол на счету Фила Фодена (72). Кроме того, автоголом отметился игрок бразильцев Нино (27).