Защитник «Арсенала» Папастатопулос планирует перейти в «Фенербахче»

https://static.news.ru/photo/dd088c54-4c50-11eb-a493-fa163e074e61_660.jpg Сократис Папастатопулос Фото: Markos Chouzouris via imago-images.de/Global Look Press

Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Сократис Папастатопулос собирается перейти в турецкий клуб «Фенербахче».

Как сообщается, руководство клуба уже договорилось с футболистом о трансфере. При этом уточняется, что сторона Папастатопулоса пока не объявляет о сделке из-за переговоров с «Наполи», пишет Takvim. В случае если переговоры достигнут соглашения, защитник, вероятно, будет играть в Серии А.

Некоторое время назад Папастатопулос не был включён в заявку «Арсенала» на сезон в АПЛ и Лигу Европы. Его контракт заканчивается летом 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков выложил в социальной сети нежное фото с самой красивой футболисткой России Ксенией Коваленко.

Стоит отметить, что данный снимок является первым совместным фото пары. Известно, что Глушаков и Коваленко стали встречаться летом 2020 года. Долгое время спортсмены интриговали болельщиков, оставляя неоднозначные комментарии под фотографиями друг друга.