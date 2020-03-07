Ежемесячная зарплата футболиста Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине» составляет 500 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал адвокат спортсмена Умалат Сайгитов.
Юрист также сообщил о связи между зарплатой Тарасова и его семейным положением. Совсем недавно у футболиста родился третий ребёнок. Согласно прописанным в законе нормам, на такое количество детей гражданин должен отдавать не более шестой части своего заработка. Этот момент адвокат связал с ситуацией вокруг алиментов на содержание детей от бывшей жены игрока «Рубина», размер которых Тарасов просил сократить с 400 до 15 тысяч рублей.
На троих детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей. То есть мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании — 23 марта, — приводит слова Сайгитова StarHit.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля, писал NEWS.ru.
Ранее Тарасов оказался замешан в скандале. Футболист выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», и вызвал шквал критики со стороны общественности и Госдумы.