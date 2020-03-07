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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, вернувшийся в футбол после ареста в октябре 2018 года, заявил, что эта ситуация с заключением его сильно изменила. Он стал серьёзнее относиться к жизни.

Когда я разлучился с семьёй, понял, как близкие для меня важны. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, начинаешь больше это ценить, — признался спортсмен в...