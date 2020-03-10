Российский футбольный союз (РФС) пересмотрит порядок проведения матчей в Москве, где мэр Сергей Собянин до 10 апреля запретил массовые мероприятия из-за коронавируса.
Ограничения затронут все собрания с численностью участников более пяти тысяч человек, включая мероприятия на открытом воздухе.
РФС исполнит указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой, — заявил директор РФС по коммуникациям Кирилл Мельников в комментарии РИА Новости.
По данным РФПЛ, на весенние матчи московских «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА приходили не менее 10 тысяч человек. Игра «Динамо» и «Спартака» собрала 25 тысяч фанатов.
Как писал NEWS.ru, к 10 марта в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе введён режим повышенной готовности.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.
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