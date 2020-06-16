Запомнившийся кличем «Слава Украине» хорватский защитник собрался в РПЛ

https://static.news.ru/photo/87c4449e-b007-11ea-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/domagojvida

Защитник турецкого «Бешикташа» Домагой Вида в новом сезоне станет игроком одного из клубов Российской премьер-лиги. Футболист запомнился кличем «Слава Украине» после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

31-летний футболист покинет турецкий клуб по окончании текущего сезона и начнёт выступление в Российской премьер-лиге. При этом название новой команды не называется, пишет Lenta.ru со ссылкой на турецкие СМИ.

Вида провёл 33 матча в текущем сезоне и забил четыре мяча. По оценке портала Transfermarkt, выкуп контракта хорватского защитника должен обойтись новому клубу в €6,5 млн.

Как писал NEWS.ru, на российском мундиале Вида оказался одним из ключевых игроков хорватской сборной, которая сенсационно добралась до финала, где проиграла главному фавориту турнира — французам.

Проведший пять лет в киевском «Динамо» футболист запомнился российским болельщикам фразой «Слава Украине» после победы над сборной России. Многие посчитали такое празднование русофобским.

За ту выходку ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.