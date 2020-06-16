Запомнившийся кличем «Слава Украине» хорватский защитник собрался в РПЛ

Защитник турецкого «Бешикташа» Домагой Вида в новом сезоне станет игроком одного из клубов Российской премьер-лиги. Футболист запомнился кличем «Слава Украине» после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.
31-летний футболист покинет турецкий клуб по окончании текущего сезона и начнёт выступление в Российской премьер-лиге. При этом название новой команды не называется,
Вида провёл 33 матча в текущем сезоне и забил четыре мяча. По оценке портала Transfermarkt, выкуп контракта хорватского защитника должен обойтись новому клубу в €6,5 млн.
Как писал NEWS.ru, на российском мундиале Вида оказался одним из ключевых игроков хорватской сборной, которая сенсационно добралась до финала, где проиграла главному фавориту турнира — французам.
Проведший пять лет в киевском «Динамо» футболист запомнился российским болельщикам фразой «Слава Украине» после победы над сборной России. Многие посчитали такое празднование русофобским.
За ту выходку ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.
Добавьте наши новости в избранные источники