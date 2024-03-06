Задержанного в Дубае Промеса уличили в нарушении домашнего ареста Арестованного в Дубае футболиста Промеса заметили в ночном клубе

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Возлюбленная футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса опубликовала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео со спортсменом из ночного клуба. До этого сообщалось, что Промеса поместили под домашний арест. Из-за этого он не мог вылететь из столицы Объединенных Арабских Эмиратов уже вторую неделю.

Футболиста задержали в Дубае из-за того, что он покинул место ДТП. Его поймали при прохождении пограничного контроля. Если Промеса признают виновным, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

До этого осужденного в Нидерландах Промеса объявили в международный розыск. В середине февраля суд Амстердама заочно приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабандную поставку более тонны кокаина в Нидерланды. На родине игрока заявили, что задержание в Дубае не связано с его делом.

Власти Нидерландов пытались добиться экстрадиции спортсмена, однако у них не получилось. Решение о депортации Промеса зависело от двух государств. Известно, что, помимо упомянутых нарушений, футболист также игнорировал заседание суда.

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