16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Задержан подозреваемый в избиении директора «Спартака»

11:48, 12 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Им оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала». Его имя не сообщается. Задержанный уже дал признательные показания.

11 мая сообщалось, что момент нападения на Фетисова попал на видео. На функционера напали 9 мая на востоке Москвы. Сейчас пиар-директор находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

По словам пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео