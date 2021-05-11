Задержан подозреваемый в избиении директора «Спартака»

https://static.news.ru/photo/11d765e4-b2ff-11eb-8479-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Им оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала». Его имя не сообщается. Задержанный уже дал признательные показания.

11 мая сообщалось, что момент нападения на Фетисова попал на видео. На функционера напали 9 мая на востоке Москвы. Сейчас пиар-директор находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

По словам пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.