Объявлен стартовый состав сборной России в матче против команды Турции

https://static.news.ru/photo/f21c333c-275e-11eb-abe9-fa163e074e61_660.jpg Антон Заболотный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций со сборной Турции. Встреча Турции и России состоится 15 ноября в Стамбуле. Игра начнётся в 20:00 мск.

В стартовый состав российской команды попали: Гилерме, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Оздоев, Ал. Миранчук, Черышев, Заболотный.

Сейчас российская национальная команда занимает верхнюю строчку турнирной таблицы в своей группе, набрав восемь очков. Их соперники, сборная Турции занимает третье место. В активе турецкой команды три очка.

После того как форвард «Сочи» Антон Заболотный сначала сдал сомнительный, а затем отрицательный тест на COVID-19, он так и не вылетел в Молдавию и пропустил товарищеский матч. Теперь он сможет выйти на поле и сыграть со сборной Турции.

Как писал NEWS.ru, между тем футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга рассматривает покупку полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.