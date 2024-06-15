Забит самый быстрый гол на чемпионатах Европы по футболу Албанец Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы по футболу

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболист сборной Албании Недим Байрами в матче с итальянскими футболистами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко. Мяч влетел в ворота соперника на 22-й секунде матча первого тура группового этапа. В составе сборной Албании 25-летний Байрами проводит 24-й матч и забил 5-й гол. Он выступает за итальянский клуб «Сассуоло».

Издание Marca сообщает, гол был забит из-за ошибки Ди Марко при вбрасывании, он отдал передачу албанскому игроку и он этим воспользовался. Этот гол побивает рекорд самого быстрого гола в матче в истории Кубка Европы, установленный россиянином Кириченко в матче группового этапа между Грецией и Россией на Евро-2004, — 67 секунд.

Десять минут спустя Бастони сравнял счет, а Николо Барелла отыгрался на 16-й минуте. Матч закончился в пользу Италии со счетом 2:1.

Футболисты сборной Испании на стадионе в Берлине выиграли у команды Хорватии со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Обе команды принадлежат группе В. Мячи забили Альваро Мората на 29-й минуте, Фабиан Риус на 32-й и Дани Карвахаль на 45-й.

В первой встрече чемпионата Европы-2024 победили немцы, обыгравшие в Мюнхене шотландцев со счетом 5:1. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Первая встреча швейцарцев и венгров состоится 15 июня. Во втором туре, 19 июня, немцы встретятся с венграми, а шотландцы — со швейцарцами.