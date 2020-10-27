За такой «Локомотив» не стыдно: «Бавария» точно не ожидала тяжёлой борьбы

Мюнхенская «Бавария» приехала в Россию к московскому «Локомотиву». Ожидать от «железнодорожников» ничьей, а уж тем более победы было странно. Пожалуй, когда команда Марко Николича узнала соперников в группе Лиги чемпионов, вопрос был один: с каким счётом столичный клуб проиграет? А уж после того как немцы разгромили мадридский «Атлетико» (4:0), настрой был из разряда «может, лучше вообще не выходить на поле?». Конечно, нет, и «Локо» это доказал. NEWS.ru рассказывает, как прошла вторая встреча группового этапа элитного европейского турнира.

Перед матчем обе команды были настроены максимально серьёзно, а главный тренер гостей Ханс-Дитер Флик и вовсе назвал «Локомотив» самым стабильным российским клубом. Да и сербский специалист попытался убедить болельщиков, что «красно-зелёные» дадут бой.

Стоит отметить, что до 14-й минуты «Локо» действительно выглядел раскрепощённо, а в самом начале встречи Фёдор Смолов головой после навеса Антона Миранчука и вовсе чуть не забил, попав в голкипера соперника. Но «Бавария» не прощает. И уже на 13-й минуте полузащитник Корентен Толиссо забросил мяч на правый край штрафной на защитника Бенжамена Павара, который в касание навесил в центр, а хавбек Леон Горецка точно пробил в ближний угол. В целом это напомнило ноябрьский матч 2016 года в Ростове, где «жёлто-синие» на 35-й минуте пропустили гол Дугласа Косты, а затем быстро ответили. Но это, к сожалению, не та история.

vk.com/fcbayern

Конечно, все понимали — в Москву приехала лучшая команда Европы. Так тем только и интересней. «Локомотиву» необходимо было играть в атакующий футбол. Но центр обороны был насыщен — «железнодорожники» пытались закрыть того же Левандовски, но вот об опасном французе в лице Павара забыли напрочь. За 25 минут игры он создал один голевой момент и чуть не оформил гол. Тогда Маринато Гильерме спасла только штанга.

Но до перерыва, объективно, «космоса» никто не наблюдал. «Локомотив» играл по силам, выглядел прилично, а мюнхенцы, несмотря на забитый гол, двигались не очень активно.

После перерыва ситуация не сильно изменилась — «Локо» продолжал игнорировать Павара, который создал три одинаковых момента. Но при этом хозяева выглядели живее в атаке. Наконец, «железнодорожники» перестали присматриваться к футболу соперника и начали демонстрировать своё движение, но найти слабые места у «Баварии» не удалось. Но до 70-й минуты их просто и не было. Новичок «красно-зелёных» Зе Луиш трижды пытался добраться до ворот, однако защитники блокировали моменты, а вот за те самые 20 минут до финального свистка кабо-вердианский нападающий прошёл по правому флангу, прострелил в центр, а Антон Миранчук с нескольких метров поразил ворота Мануэля Нойера, сделав счёт 1:1.

vk.com/fclokomotiv

И вот после этого мы увидели самое страшное — немцев, которые включились на 100%. Мюнхенцы начали больше обострять, что довело до очередного гола. На 79-й минуте защитник Йозуа Киммих одним касанием обработал мяч, а вторым пробил из-за штрафной в левый угол. Но даже после этого гола нельзя было опускать руки. Тем более к 80-й минуте «Локо» сделал почти 300 передач с 77-процентной точностью. Это просто вау!

Резюмируя, стоит отметить, что за несколько минут до конца моменты были и очень крутые. Да, не получилось, но хочется молча аплодировать сербскому тренеру. Он великолепно настроил и подготовил команду к игре. За такой «Локомотив» не может и не должно быть стыдно.