«За такое нас бы полировали»: Аршавин о беспорядках на финале ЛЧ в Париже Андрей Аршавин заявил, что Россию «полировали» бы за организацию финала Лиги чемпионов, как в Париже

Фото Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об организации финала Лиги чемпионов в Париже, сообщает РИА Новости. Встреча состоялась 28 мая.

Мне все равно, как они его финал провели, потому что он должен был в Петербурге состояться. Но мы понимаем, если бы такие же происшествия были у нас в стране, то нас бы «полировали» от и до, — сказал Аршавин.

Матч прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Перед игрой тысячи болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ, а начало встречи было отложено.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.