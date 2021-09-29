За страдания в России: история футболиста, который прибил «Реал»

Молдавский «Шериф» — главное открытие нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Футболисты из Тирасполя не только отобрались впервые в истории клуба в групповой этап Лиги чемпионов, но и уже второй тур подряд идут без поражений. Сначала «Шериф» разобрался дома с «Шахтёром», а затем случилась настоящая сенсация — на своём поле был разбит «Реал». О невероятном достижении тираспольской команды и человеке, который помог случиться сказке, — в нашем материале.

Когда первый блин не комом

Лига чемпионов, по сути, только началась, но молдавский клуб к этому моменту уже проделал большой путь. «Шериф» начал своё выступление ещё с первого квалификационного раунда. И что важно, команда ещё ни разу не проиграла в главном еврокубковом турнире: восемь побед, две ничьи. И это с учётом того, что на пути встречались такие грозные соперники, как «Црвена Звезда», загребское «Динамо», «Шахтёр» и, в конце концов, «Реал Мадрид».

А ведь раньше «Шериф» ни разу не доходил до группового этапа Лиги чемпионов. Да и вряд ли клуб с общей стоимостью состава в €12,38 евро и годовым доходом в €5—8 евро мог подумать, что первая же лигачемпионская кампания так удачно начнёт складываться для них. Как в финансовом плане, так и в плане результата. По данным Telegram-канала «Кошелёк», клуб уже своими выступлениями в ЛЧ превысил четыре годовых бюджета. То ли ещё будет, если феерия «Шерифа» продолжится.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" (Испания) – "Шериф" (Молдавия) Jose Breton/AP/ТАСС

Большая футбольная семья

А теперь к матчу с «Реалом». На 89-й минуте футболист Себастьян Тилль получает мяч в штрафной площади мадридской команды. Мгновение. Удар. Мяч в сетке ворот.

И пока большая часть футбольного мира пошла гуглить автора исторической гола, российский зритель сразу признал Тилля. Футболист прошлой осенью выступал за «Тамбов» в РПЛ. Ну как выступал. Больше страдал, конечно. Но обо всём по порядку.

Себастьян Тилль родился в очень футбольной семье. Посудите сами. Родители футболиста выступали в национальных сборных Люксембурга. Отец — в мужской. Мать — в женской. Сейчас оба тренируют детские команды в «Прогресе» (Люксембург).

Помимо Себастьяна, в их семье ещё трое сыновей. И, как не тяжело догадаться, все они футболисты. Самый старший — автор победного гола «Реалу», второй — Оливье. Он выступает сейчас за украинскую команду «Ворсклу», но когда-то пылил в «Уфе». Третий брат, Венсан, является партнёром Оливье по команде. Ну и последний сын в семье — 10-летний Марек. Он пока только на начальном этапе своей карьеры — тренируется в академии французского «Метца». Да уж, такой футбольной преемственности может позавидовать даже чета Бекхэмов.

Сейчас все три брата вызываются в национальную команду Люксембурга. Их главная мечта — выступить за родную сборную вчетвером.

Непростой период

После «Прогреса» Себастьян решил попробовать свои силы в большом европейском чемпионате. Выбор пал на Россию. Идею с переездом в наш чемпионат подбросил Тиллю армянский футболист Александр Карапетян, с которым они ранее выступали в «Прогресе». Он рассказал, что перебирается в «Тамбов», а также отметил, что команда сейчас ищет игроков.

Таким образом, в сентябре 2020 года Тилль дебютировал за «Тамбов». Семь матчей, 407 минут и один ассист — вот чем запомнился люксембуржец тамбовским болельщикам. У футболиста тоже наверняка сохранились воспоминания об этом периоде своей карьеры. Правда, вряд ли они позитивные. За «Тамбов» футболист играл абсолютно бесплатно. Клуб не заплатил Тиллю ни рубля.

Себастьян Тилль JUANJO MARTIN/AP/ТАСС

Я жил в комплексе с другими игроками. Условия были не самые лучшие. У клуба не было денег, они не платили зарплату футболистам. К счастью, провёл там только три месяца. В январе вся команда покинула клуб, и я тоже решил уйти. Они не заплатили мне ни за один месяц аренды, — вспоминал футболист.

Впрочем, всё это уже в прошлом. Теперь парень выступает за «Шериф», забивает голы «Реалу» и вписывает своё имя в футбольную историю страны (стал первым люксембуржцем, забившим гол в Лиге чемпионов). Отличная плата за страдания в России.