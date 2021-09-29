За страдания в России: история футболиста, который прибил «Реал»

Молдавский «Шериф» — главное открытие нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Футболисты из Тирасполя не только отобрались впервые в истории клуба в групповой этап Лиги чемпионов, но и уже второй тур подряд идут без поражений. Сначала «Шериф» разобрался дома с «Шахтёром», а затем случилась настоящая сенсация — на своём поле был разбит «Реал». О невероятном достижении тираспольской команды и человеке, который помог случиться сказке, — в нашем материале.
Когда первый блин не комом
Лига чемпионов, по сути, только началась, но молдавский клуб к этому моменту уже проделал большой путь. «Шериф» начал своё выступление ещё с первого квалификационного раунда. И что важно, команда ещё ни разу не проиграла в главном еврокубковом турнире: восемь побед, две ничьи. И это с учётом того, что на пути встречались такие грозные соперники, как «Црвена Звезда», загребское «Динамо», «Шахтёр» и, в конце концов, «Реал Мадрид».
А ведь раньше «Шериф» ни разу не доходил до группового этапа Лиги чемпионов. Да и вряд ли клуб с общей стоимостью состава в €12,38 евро и годовым доходом в €5—8 евро мог подумать, что первая же лигачемпионская кампания так удачно начнёт складываться для них. Как в финансовом плане, так и в плане результата. По данным Telegram-канала «Кошелёк», клуб уже своими выступлениями в ЛЧ превысил четыре годовых бюджета. То ли ещё будет, если феерия «Шерифа» продолжится.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" (Испания) – "Шериф" (Молдавия)Jose Breton/AP/ТАСС
Большая футбольная семья
А теперь к матчу с «Реалом». На 89-й минуте футболист Себастьян Тилль получает мяч в штрафной площади мадридской команды. Мгновение. Удар. Мяч в сетке ворот.
И пока большая часть футбольного мира пошла гуглить автора исторической гола, российский зритель сразу признал Тилля. Футболист прошлой осенью выступал за «Тамбов» в РПЛ. Ну как выступал. Больше страдал, конечно. Но обо всём по порядку.
Себастьян Тилль родился в очень футбольной семье. Посудите сами. Родители футболиста выступали в национальных сборных Люксембурга. Отец — в мужской. Мать — в женской. Сейчас оба тренируют детские команды в «Прогресе» (Люксембург).
Помимо Себастьяна, в их семье ещё трое сыновей. И, как не тяжело догадаться, все они футболисты. Самый старший — автор победного гола «Реалу», второй — Оливье. Он выступает сейчас за украинскую команду «Ворсклу», но когда-то пылил в «Уфе». Третий брат, Венсан, является партнёром Оливье по команде. Ну и последний сын в семье — 10-летний Марек. Он пока только на начальном этапе своей карьеры — тренируется в академии французского «Метца». Да уж, такой футбольной преемственности может позавидовать даже чета Бекхэмов.
Сейчас все три брата вызываются в национальную команду Люксембурга. Их главная мечта — выступить за родную сборную вчетвером.
Непростой период
После «Прогреса» Себастьян решил попробовать свои силы в большом европейском чемпионате. Выбор пал на Россию. Идею с переездом в наш чемпионат подбросил Тиллю армянский футболист Александр Карапетян, с которым они ранее выступали в «Прогресе». Он рассказал, что перебирается в «Тамбов», а также отметил, что команда сейчас ищет игроков.
Таким образом, в сентябре 2020 года Тилль дебютировал за «Тамбов». Семь матчей, 407 минут и один ассист — вот чем запомнился люксембуржец тамбовским болельщикам. У футболиста тоже наверняка сохранились воспоминания об этом периоде своей карьеры. Правда, вряд ли они позитивные. За «Тамбов» футболист играл абсолютно бесплатно. Клуб не заплатил Тиллю ни рубля.
Себастьян ТилльJUANJO MARTIN/AP/ТАСС
Я жил в комплексе с другими игроками. Условия были не самые лучшие. У клуба не было денег, они не платили зарплату футболистам. К счастью, провёл там только три месяца. В январе вся команда покинула клуб, и я тоже решил уйти. Они не заплатили мне ни за один месяц аренды, — вспоминал футболист.
Впрочем, всё это уже в прошлом. Теперь парень выступает за «Шериф», забивает голы «Реалу» и вписывает своё имя в футбольную историю страны (стал первым люксембуржцем, забившим гол в Лиге чемпионов). Отличная плата за страдания в России.