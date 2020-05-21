Южнокорейский «Сеул» оштрафован за размещение секс-кукол на трибунах

https://static.news.ru/photo/6f46c958-9b37-11ea-8717-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC서울 (FC Seoul)/facebook.com

Дисциплинарный комитет чемпионата Южной Кореи по футболу оштрафовал «Сеул» за размещение товаров для взрослых на трибунах стадиона в матче 2-го тура с «Кванджу», который завершился со счётом 1:0.

Сумма штрафа составила $81,5 тыс., сообщает Goal.

Коллектив хотел заполнить арену «Сеул Ворлд Кап» манекенами для создания футбольной атмосферы. Однако южнокорейская команда не предполагала, что ими станут секс-куклы. Как сообщают представители футбольного клуба, их уверили, что игрушки были разработаны для демонстрации одежды и модных товаров.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, дисциплинарный комитет решил принять жёсткие дисциплинарные меры, учитывая серьёзность произошедшего случая, который сильно оскорбил и ранил поклонниц женского пола и семьи, — говорится в заявлении лиги.

В сообщении также указано, что «Сеул» совершил ошибку, не убрав манекены до стартового свистка.

Руководство команды уже извинилось за возникшую ситуацию, назвав это «непростительной ошибкой».

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