«Ювентус» заинтересовался Неймаром

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Неймар

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии по футболу может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport.es. Туринский клуб рассматривает возможность приобретения 30-летнего футболиста.

В «Ювентусе» знают о натянутых отношениях нападающего с руководством парижской команды. Итальянцы внимательно следят за ситуацией и готовы сделать бразильцу предложение.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне он забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач в 28 матчах парижан во всех турнирах.

Ранее днем из «Ливерпуля» в «Баварию» перешел нападающий сборной Сенегала Садио Мане. 30-летний форвард подписал контракт на три года.