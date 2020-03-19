https://static.news.ru/photo/ea214fa0-69e0-11ea-945e-fa163e6e4271_660.jpg Маурицио Сарри Фото: Евгений Фелиппов/Global Look Press

Футбольный клуб «Ювентус» обезопасит главного тренера команды Маурицио Сарри после обнаружения второго случая заражения инфекцией коронавируса.

За две недели опорный полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани сдали положительные тесты на вирус, в результате чего было принято решение отправиться на самоизоляцию всем персонам в составе 121 человека.

Несмотря на то что тест 61-летнего специалиста оказался отрицательным, руководство считает, что его здоровье находится под особенной угрозой после перенесённой пневмонии из-за количества выкуриваемых в день сигарет. Известно, что в среднем за день Сарри выкуривает до 60 сигарет.

В изоляции Маурицио много смотрит футбол, но в остальном он человек большой культуры и много читает. Он также общается с Гвардиолой и шутит по поводу слухов на трансферном рынке, — приводит слова близкого друга Сарри Аурелио Вирджили Tuttosport.

Ранее Национальный олимпийский комитет Италии обратился к правительству с просьбой приостановить все спортивные соревнования в стране до 3 апреля из-за вспышки коронавируса. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте объявил об этом, приостановив в том числе Серию А, писал NEWS.ru.