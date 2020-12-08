«Ювентус» одолел «Барсу» в ЛЧ, Роналду и Месси встретились спустя 2,5 года

https://static.news.ru/photo/0c250778-39b0-11eb-90f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Итальянский «Ювентус» разгромил испанскую «Барселону» со счётом 3:0 в шестом раунде группового этапа Лиги чемпионов, обладатели «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионель Месси встретились на поле впервые спустя 2,5 года.

Роналду при этом отметился во встрече с «Барсой» дублем — на 13 и 52 минутах, и оба мяча были забиты с пенальти. Третий гол в ворота каталонцев забил Вестон Маккенни на 20 минуте. Встреча «Ювентуса» и «Барселоны» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов была примечательна первой очной встречей за 2,5 года двух обладателей «Золотых мячей» — Роналду и Месси.

В последний раз они встречались на поле в 2018 году, когда португалец выступал за мадридский «Реал». Тогда встреча «Реал» — «Барселона» завершилась вничью со счётом 2:2.

После победы над «Барсой» «Ювентус» занимает первую строчку в квартете G с 15 очками в активе. Такое же количество очков набирают и каталонцы, но они на втором месте из-за результатов очных встреч с лидером. Обе команды ранее гарантировали себе выход в 1/8 Лиги чемпионов.

На третьем месте в группе — киевское «Динамо», обыгравшее венгерский «Ференцварош» со счётом 1:0. Украинский клуб выходит в 1/16 Лиги Европы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 8 декабря российские клубы закончили выступление в Лиге чемпионов. Дальше в еврокубках пойдёт только «Краснодар», сыгравший вничью с лондонским «Челси» и вышедший в 1/16 Лиги Европы. «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» и не попадает весенний сезон еврокубков.