«Ювентус» может продлить контракт с Буффоном

https://static.news.ru/photo/65b371c8-7c0d-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop via imago-images.de/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» договорился с голкипером Джанлуиджи Буффоном о продлении контракта.

Соглашение будет рассчитано до окончания сезона-2020/21. Действующий контракт 42-летнего Буффона рассчитан до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, итальянец провёл 11 матчей, передаёт Coriere della Sera.

В 2001 году Буффон перешёл в «Ювентус» из итальянской «Пармы» за рекордные на тот момент для трансфера голкипера €52 млн. С «Ювентусом» он стал девятикратным чемпионом Италии, несколько раз завоёвывал кубок страны и пять раз — Суперкубок Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за последствий пандемии коронавируса итальянскому футбольному клубу «Ювентус», возможно, придётся продать звёздного нападающего Криштиану Роналду, чтобы выйти из экономического кризиса. Сам футболист и его коллеги согласились на уменьшение своих зарплат, чтобы помочь клубу справиться с непростой ситуацией. За сезон 35-летний Роналду зарабатывает в «Ювентусе» около €31 млн.