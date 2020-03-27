https://static.news.ru/photo/2b057832-7000-11ea-bb09-fa163e074e61_660.jpg Дуглас Коста Фото: Alessio Morgese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может понести наказание со стороны футбольного клуба из Турина за нарушение самоизоляции в Бразилии, сообщает Daily Mail.

21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся на родину, где не соблюдал карантин. Об этом стало известно после того, когда девушка Косты выложила в Instagram фото, где пара находится на отдыхе.

Теперь президент «Юве» Андреа Аньелли примет решение о судьбе полузащитника и других игроков, покинувших Италию во время коронавируса.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб, писал NEWS.ru.