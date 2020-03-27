Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может понести наказание со стороны футбольного клуба из Турина за нарушение самоизоляции в Бразилии, сообщает Daily Mail.
21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся на родину, где не соблюдал карантин. Об этом стало известно после того, когда девушка Косты выложила в Instagram фото, где пара находится на отдыхе.
Теперь президент «Юве» Андреа Аньелли примет решение о судьбе полузащитника и других игроков, покинувших Италию во время коронавируса.
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб, писал NEWS.ru.
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