Дуглас Коста Дуглас Коста Фото: Alessio Morgese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может понести наказание со стороны футбольного клуба из Турина за нарушение самоизоляции в Бразилии, сообщает Daily Mail.

21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся на родину, где не соблюдал карантин. Об этом стало известно после того, когда девушка Косты выложила в Instagram фото, где пара находится на отдыхе.

Теперь президент «Юве» Андреа Аньелли примет решение о судьбе полузащитника и других игроков, покинувших Италию во время коронавируса.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб, писал NEWS.ru.

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