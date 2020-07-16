В матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» не справился с «Сассуоло» (3:3). Это уже третий матч к ряду, в котором туринцы теряют очки. Тем временем главный преследователь «Юве» «Интер» отстаёт от лидера на девять очков, но ещё не сыграл свой матч тура. На второе место и вовсе неожиданно вышла покорившая всех в этом сезоне «Аталанта». А впереди ещё пять туров! Неужели в Серии А может смениться впервые с 2012 года чемпион? NEWS.ru с итальянским экспертом разбирается в вопросе.

Серия неудач

«Ювентус» возобновил чемпионат бойко. Без особых затруднений были биты «Болонья», «Лечче», «Дженоа», «Торино». Естественно, подобный расклад событий не удивил никого. Ожидалось, что и «Милан» станет лёгкой прогулкой для итальянского лидера, но не тут-то было. «Милан», который, кстати, не менее удачно вошёл в чемпионат после рестарта (пять побед и две ничьи в семи турах), по-настоящему удивил. Мало того, что «россонери» совершили камбэк («Ювентус» к 53-й минуте вёл со счётом 2:0), так и сделали это максимально красивым образом. Вы помните, чтобы кто-нибудь в последнее время забивал «Ювентусу» три гола за шесть минут? Вот и мы не помним. Встреча в итоге завершилась со счётом 4:2 в пользу «Милана», но главный итог этого противостояния состоит в другом: туринцы никак не могут прийти в себя.

В следующей очень важной игре «Аталанта» чуть было не разделалась с «зебрами». Туринцев в буквальном смысле спасли руки соперников. Рефери в двух эпизодах усмотрел игру рукой у футболистов «Аталанты» и назначил пенальти (второй эпизод случился на третьей добавленной минуте), которые без особых проблем реализовал Криштиану Роналду. «Что нам нужно делать, отрезать руки?», — возмущался главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. В положение итальянского специалиста можно войти, его команда действительно была хороша. Однако тенденции в нынешней Серии А таковы, что засчитываются абсолютно все руки.

После очного противостояния лидеров итальянского чемпионата казалось, что всё-таки судьба первого места предрешена, но свою лепту в интригу внёс «Сассуоло», который неожиданно отобрал очки у фаворита. Туринцы очень удачно начали матч. Уже к 12-й минуте подопечные Маурицио Сарри благодаря голам Данило и Гонсало Игуаина вели в счёте, но затем инициативу перехватил «Сассуоло». К 55-й минуте им удалось не просто сравнять счёт, а обойти соперника. Гол Алекса Сандро на 64-й минуте спас туринцев от поражения.

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Хотелось бы, чтобы это была простая серия неудач или невезение, с которым сталкивается так или иначе любая команда, но почему-то есть ощущение, что клуб из Турина испытывает более серьёзные проблемы. Всё-таки все ранее перечисленные соперники завоевали очки не по счастливой случайности. «Аталанта» выдала сумасшедший первый тайм в игре против «Юве». Команда Гасперини полностью доминировала на поле. Они не только владели мячом, но и своим прессингом душили туринцев. Один занимательный факт о владении: 8 минут и 11 секунд «Аталанта» держала мяч перед первым голом «Ювентуса» (было пару касаний «Юве», но не на половине поля соперника).

«Сассуоло» тоже не выглядел слабее «Ювентуса», после двух пропущенных мячей команда вообще преобразилась. Даже в матче с «Миланом», где первый тайм обе команды выдали неярко, во второй половине второго периода «россонери» превзошли «Ювентус» по всем показателям.

В чём проблема? Главный тренер «Ювентуса» считает, что главная проблема заключается в нестабильности команды.

От своей команды тренер ожидает стабильности. Но нам не хватило этого ни физически, ни психологически. Сложно объяснить моменты пассивности команды. Я верю, что в случае решения проблем нестабильности, мы будем на правильном пути. Любой соперник будет опасен, если дать ему разыгрывать комбинации у своей штрафной, — цитирует Сарри Football Italia.

Его словам вторит итальянский журналист Tuttojuve.com Мирко ди Натале.

На мой взгляд, невезение тут ни при чем. «Ювентус» более прерывист, чем обычно: они могут выиграть или проиграть против любой команды или сыграть хорошо или плохо против любой команды. Конечно, в последних трёх играх им противостояли соперники, которые находились в отличной форме. Скажем так, после стольких лет успеха непривычно видеть туринцев такими хрупкими. Однако ничего не потеряно. «Ювентус» контролирует свою судьбу, и я уверен, что команда сможет дать ответ в следующих матчах, — сказал журналист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также специалист делает акцент на том, что в команде происходят перестроения.

Сейчас команда пересматривает страхи и слабости первой части сезона. На этот раз происходит более акцентированная работа. По сравнению с предыдущими годами «Ювентус» больше старается играть в футбол, поэтому отдаёт больше защиты соперникам. Нынешний «Юве» более человечен и менее людоедский, но в излишней драматичности нет необходимости, — рассуждает журналист.

Соперники помогут

Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Но не только для «Ювентуса» возобновление чемпионата далось с трудом. Многие команды, которые перед коронавирусом имели возможность на борьбу с «зебрами» провели не лучший отрезок. Особенно тяжело пришлось «Лацио». На их счету четыре поражения в семи турах и одна ничья. «Интер» начало потряхивать ещё до пандемии. Коронавирус, по крайней мере его первая волна, проходит, но ситуация не изменилась. Не исключено, что команда ещё продолжит терять очки в оставшихся турах.

Подобный расклад событий играет на руку «Старой Синьоре». Будь недавние лидеры в хорошей форме, туринцам пришлось бы несладко. В нынешней же ситуации более-менее конкуренцию может составить только «Аталанта», но не всё будет зависеть только от них. «Ювентус» сейчас полностью ответственен за свою судьбу сам. Если подопечные Сарри одолевают в ближайшем туре «Лацио» (тот самый, который никак не может собраться после паузы), то всё решено, нет — борьба продолжится.

Важность предстоящей игры с «Лацио» отмечает и Ди Натале.