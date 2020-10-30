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Ютуберы извинились за шутку про отрубленную голову тренера «Спартака»

08:36, 31 октября 2020
Доменико Тедеско Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители YouTube-шоу Comment Out принесли извинения главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за шутку про обезглавливание.

Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции, — написали авторы Comment Out на своей странице в Instagram.

Представители YouTube-канала добавили, что не ставили целью оскорбить Тедеско или болельщиков футбольного клуба, принесли извинения и пожелали главному тренеру «Спартака» здоровья и удачи.

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Накануне в эфире Comment Out прозвучала шутка о том, что если Доменико Тедеско останется без головы, то «он будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева». Эту шутку повторил комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, который также позже принёс публичные извинения.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. В стране происходят и другие акты агрессии со стороны радикальных мусульман, недовольных политикой Макрона.

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