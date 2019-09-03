https://static.news.ru/photo/938a65e0-ce50-11e9-81b3-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев, Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал о возможностях полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после освобождения из-под стражи.

Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться, — приводит слова Прокопец Sport24.ru .

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства осуждённых по делу о драках в центре Москвы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла об условно-досрочном освобождении (УДО).

Пресненский суд Москвы приговорил 8 мая Александр Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Мосгорсуд 13 июня отменил приговор и вынес новый, назначив те же сроки, пересчитав их время содержания под стражей из расчёта день за полтора. Таким образом, осуждённым осталось отсидеть около полугода.

В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева, писал News.ru.