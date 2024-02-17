Юрист оценил шансы на экстрадицию футболиста Промеса в Нидерланды Юрист Ватаманюк: Россия вряд ли выдаст Промеса по запросу Нидерландов

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Россия вряд ли выдаст футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по запросу Нидерландов, несмотря на его объявление в международный розыск, заявил в беседе с РБК юрист Владислав Ватаманюк. По его словам, причиной является отсутствие двустороннего договора между Москвой и Амстердамом.

Полагаю, что Россия вряд ли выдаст Промеса по запросу Нидерландов, несмотря на его объявление в международный розыск. Причиной тому является, наряду с отсутствием двустороннего договора между Российской Федерацией и Нидерландами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, напряженная общественно-политическая ситуация, связанная в том числе с выходом России из Совета Европы, а также отнесения стран Европейского Союза к числу недружественных государств, — сказал юрист.

Ватаманюк также не исключил, что спортсмен в ускоренном порядке может получить российского гражданство и запросить политическое убежище.

С позицией коллеги согласился и юрист Антон Бибаров-Государев. Он указал на то, что Россия может экстрадировать гражданина другому государству при условии, что такая страна также выдаст преступника. Решение по этому вопросу принимает Генеральная прокуратура, но опыт последних лет такого взаимодействия подсказывает, что Нидерландам не стоит ожидать подарков от российской стороны, подчеркнул эксперт.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы. Позднее он был объявлен в международный розыск. Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена информировал, что Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств.