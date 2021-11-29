Юрист назвал незаконными задержания фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»

Юрист Андрей Князев назвал неправильными и незаконными действия полиции в случае с массовыми задержаниями фанатов по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом». Как эксперт сказал «Чемпионату», у сотрудников правоохранительных органов не было оснований для проведения подобной акции.

Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, фаеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. Вместе с тем ещё и несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализму действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно. Такими количествами не задерживаются люди, не все они совершили административное правонарушение, не всех даже можно было подозревать. Непонятная и незаконная выборочная система. Действия являются неоправданно жёсткими, — сказал Князев.

Как сказал юрист, зажигание фаеров на стадионе можно квалифицировать как хулиганство, за которое грозит от 10 до 15 суток ареста или штраф. Однако Князев подчеркнул, что ответственность должен нести исключительно виновный, а остальные могут проходить по делу как свидетели.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, некоторых задерживали.

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. На 34-й минуте счёт открыл полузащитник санкт-петербуржцев Клаудиньо, а на 94-й преимущество действующих чемпионов удвоил Андрей Мостовой.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что по окончании матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» в отделы полиции доставили граждан «за различные правонарушения». При этом не уточняется, за какие именно нарушения были произведены задержания и сколько именно человек было доставлено в отделения.