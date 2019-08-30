https://static.news.ru/photo/d57b618c-cc09-11e9-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче с «Ростовом» со счётом 1:2 в восьмом туре чемпионата России.

Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьёзном матче, поэтому и проиграли. «Ростов» реализовал и закономерно выиграл, — передаёт слова наставника команды корреспондент News.ru.

Сёмин добавил, что скорее всего, Алексей Миранчук не попадёт в сборную.

Думаю, травма серьёзна. Конечно, это из колеи нас немного выбило, мы тяжело отреагировали. Такой замены, чтобы она была сразу правильна, не было. У него повреждение задней поверхности бедра. Думаю, в сборную он не поедет, — рассказал о самочувствии подопечного наставник «железнодорожников».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин также высказался по поводу победы над «Локомотивом». Несмотря на успех, он остался недовольным действиями футболистов на поле.

Ранее News.ru писал, что «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив». Оба гола на свой счёт записал нападающий южан Элдор Шомуродов, отличившийся по разу в каждом из таймов. Два мяча позволили ему возглавить список бомбардиров текущего сезона, отодвинув на вторую строчку игрока «Крыльев» Александра Соболева. На счету Шомуродова семь мячей.