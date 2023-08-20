Юрий Семин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в матче РПЛ Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в матче РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрий Семин

«Спартак» сильнее «Зенита» в атаке, но это не гарантирует ему победу в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразил бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Равные шансы у обеих команд. «Спартак» сильнее по игре в атаке. Я думаю, «Зенит» укрепит оборону и попытается блокировать их атаки. Мне кажется, должен быть совершенно равный матч — 50 на 50. Я бы предпочтение никому не отдал, — сказал Семин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает «много голов» от этой игры. Он предсказал, что матч может закончиться со счетом 4:3, но при этом не назвал победителя.

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий также поделился ожиданиями от игры: он выразил уверенность, что матч «Спартак» — «Зенит» будет захватывающим, а шансы команд на победу одинаковы.

Гроссмейстер, бывший претендент на титул чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин заявил NEWS.ru, что будет поддерживать «Спартак», но игра, по его мнению, завершится результативной ничьей.

Встреча пройдет 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30.