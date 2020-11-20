Юрий Лоза обрушился с критикой на Черчесова после поражения от сербов

https://static.news.ru/photo/d6772208-2b2e-11eb-baa0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный музыкант Юрий Лоза, в последние годы снискавший славу критика, вновь напомнил о себе поклонникам и недоброжелателями. В этот раз он разгромил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и саму команду после поражения от Сербии 0:5 в Лиге наций.

Казалось бы, по нашей национальной команде не прошёлся только ленивый. А Лоза обычно высказывается о событиях всё же достаточно далёких от спорта. Но неудача сборной не оставила равнодушным даже его.

Наш тренер сам по себе не способен создать коллектив, который может бороться. Я давно об этом говорил, у Черчесова никогда не было никакого плана. Я сразу спрашивал, в какой футбол он собирается играть, но ни один специалист не дал ответа. Мне вот было понятно, в какой футбол играли при Романцеве. А здесь Дзюбу убрали, и никто не знает, что делать, — приводит слова Лозы Sport24.

Музыкант сравнил проигрыш российской сборной с сокрушительным поражением Германии от испанцев со счётом 0:6. Лоза заметил, что, несмотря на это, немцы будут фаворитами в любом матче. Даже знаменитая «немецкая машина», по его словам, имеет право на сбой. Но у российских футболистов критик увидел лишь «зачаточный уровень» футбольного мышления.

Полное ощущение, что команда собралась впервые и ребята не знают друг друга и играют в дворовый футбол, — сокрушается Лоза.

Поражение от Сербии не позволило сборной России попасть в элитный дивизион Лиги наций. Кроме того, наша команда оказалась в третьей корзине отбора к чемпионату мира — 2022 . Это значит, что при жеребьёвке в группу с Россией попадут две топ-сборные.

Как писал NEWS.ru, сам Черчесов считает, что в поражении команды в Белграде нет его вины. Однако журналистов на послематчевой пресс-конференции о неудачной игре и о возможной отставке его разозлили.