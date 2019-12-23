Юрий Ковтун Юрий Ковтун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал».

Ковтун станет одним из помощников главного тренера команды Дмитрия Парфёнова, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве игрока Ковтун становился обладателем Кубка России в составе московского «Динамо» (1995 год). В составе «Спартака» Ковтун является трёхкратным чемпионом России (1999, 2000, 2001) и победителем Кубка России (2003).

Под его руководством «Динамо» в 2017 году стало победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее «Урал» подписал долгосрочный контракт с 25-летним белорусским игроком Николаем Золотовым, писал NEWS.ru.

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