https://static.news.ru/photo/5f3d1dbe-257b-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpgЮрий КовтунФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал».
Ковтун станет одним из помощников главного тренера команды Дмитрия Парфёнова, сообщает пресс-служба клуба.
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Тренерский штаб #ФКУрал пополнил Юрий КОВТУН. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова. pic.twitter.com/48Wx7YLgxN
В качестве игрока Ковтун становился обладателем Кубка России в составе московского «Динамо» (1995 год). В составе «Спартака» Ковтун является трёхкратным чемпионом России (1999, 2000, 2001) и победителем Кубка России (2003).
Под его руководством «Динамо» в 2017 году стало победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Ранее «Урал» подписал долгосрочный контракт с 25-летним белорусским игроком Николаем Золотовым, писал NEWS.ru.