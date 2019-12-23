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Японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул голландский футбольный клуб «Витесс».

Когда я пришёл сюда, моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне не удалось, Леонид Слуцкий покинул клуб. Я чувствую ответственность за это, вот почему я не думаю, что...