Юран резко отреагировал на соперников сборной России на отборочные игры ЧМ

https://static.news.ru/photo/8629abcc-38b7-11eb-a91f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki_official/vk.com

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран по итогам жеребьёвки отборочных игр к чемпионату мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году, заявил, что радоваться рано — футболистам придётся искать дополнительную мотивацию.

Мне не хочется подразделять команды на слабее или сильнее, но я думаю, попадись более серьёзный соперник, нам было бы легче, потому что лишний раз не надо настраиваться. А тут группа средней тяжести, но это ни о чём не говорит, особенно Хорватия опасная, — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, одними из наиболее неудобных соперников являются словаки и словенцы, однако и представителей Мальты и Кипра сбрасывать со счетов нельзя.

Словакия и Словения не очень удобные соперники, с ними всегда непросто играть. Мальта и Кипр могут тоже сюрпризы преподнести. Нельзя однозначно сказать, что всё классно, здорово и всё получится. Не могу сказать, что группа просто проходная, — заключил он.

Сборная России по футболу попала в группу H с шестью командами. Соперниками коллектива Станислава Черчесова стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры.

Иного мнения придерживается бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили, который считает, что сборной России по футболу очень повезло попасть в группу H. По его словам, это «счастье» — оказаться с такими соперниками, писал NEWS.ru.