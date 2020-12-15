Юран объяснил своё высказывание о ложном возрасте Урунова

https://static.news.ru/photo/704ee504-3eea-11eb-b5f5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fcska/vk.com

Тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал своё высказывание касательно ложного возраста футболиста московского «Спартака» Остона Урунова.

По его словам, такого мнения придерживаются многие. Так, наставник отметил, что у него есть знакомые в Узбекистане, которые «больше знают».

Я не говорил, что он старше на пять или десять лет, но такие разговоры ходят, — подчеркнул Юран, слова которого приводит Sport24.

В заключение наставник добавил, что он не может утверждать об этом на сто процентов.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом текущего года. В этом сезоне футболист вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и заработал две жёлтые карточки.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» (5:1) прокомментировал возможный переход Остона Урунова в казанский «Рубин».

Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов ранее сообщил, что «Спартак» получил конкретное предложение о трансфере 19-летнего футболиста от казанского клуба.