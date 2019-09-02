В программе очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имелся гвоздь всего стартового отрезка чемпионата. Однако дерби двух столиц «Спартак» — «Зенит» ярким не получилось — в отличие от прошедшего днём ранее поединка «Локомотива» и «Ростова», в котором победу праздновали дончане. Ещё один зрелищный и результативный матч выдали другие представители юга России — краснодарцы, забившие четыре мяча в Екатеринбурге. Отсюда и «южный акцент» символической сборной восьмого тура, которую представляет News.ru.

Сергей Рыжиков, «Крылья Советов»

Вообще-то грандиозный двойной сэйв тура совершил вовсе не вратарь (об этом — чуть ниже), и тот эпизод из поединка в Черкизове наверняка заставил профессиональных голкиперов РПЛ задуматься о том, что даже среди полевых игроков у них появляются реальные конкуренты, отбирающие хлеб. Впрочем, и в рядах номинальных стражей ворот в этом туре были свои герои. В поединке на «Самара Арене» хороши были оба голкипера — и Сергей Рыжиков из местных «Крыльев», и московский динамовец Игорь Лещук. В том, что на табло стадиона нули так и остались гореть после финального свистка, велика заслуга обоих. Но всё же отдаём приоритет капитану самарцев — за его спасение в компенсированное время, когда Кирилл Панченко убойно пробивал штрафной метров с 18, а Артур Юсупов пытался добить мяч в ворота. В обоих случаях Рыжиков был на высоте и помог своей команде добыть важную ничью.

Игорь Смольников, «Зенит»

Возможно, наш выбор лучшего игрока дерби двух столиц многих удивит. Но, по большому счёту, велик был соблазн вообще никого из участников воскресного матча на «Открытие Арене» в Тушине в сборную тура не включать — настолько невыразительной получилась игра. Даже супергол Юрия Жиркова не помог ветерану войти в когорту отмеченных нами игроков матча. Смольников тоже не особо блистал на поле в стартовые 15–20 минут, но затем стал играть всё более важную роль в своей команде. Благодаря надёжности и мобильности правого защитника «Спартак» испытывал серьёзные проблемы при организации атак своим левым флангом. «Красно-белым» не помогла даже дезинформация, что игрок именно этой бровки Айртон не сможет принять участия в игре. Бразилец на поле в стартовом составе вышел, но для Смольникова это сюрпризом не стало. Максимально затруднял защитник «Зенита» и манёвры Зелимхана Бакаева, вынужденного чаще обычного смещаться в центр и терявшего там мяч. А в концовке встречи, когда силы футболистов уже были на исходе, Смольников совершил несколько важнейших перехватов и постоянно начинал контратаки питерцев по своей бровке.

Седрик Гогуа, ЦСКА

Всё-таки чутьё и профессиональное проворство селекционной службы ЦСКА не могут не вызывать уважения. Что ни новичок в команде — то попадание в яблочко! Причём такие ювелирные «выстрелы» производятся «армейскими» менеджерами в цейтноте, на флажке трансферного окна. Нужен качественный центральный защитник — получите и распишитесь: Седрик Гогуа в кратчайшие сроки перебрался из «Тамбова» в ЦСКА. И не просто перебрался — ивуариец отличился уже в дебютном матче за «армейцев». И не просто отличился — забил победный мяч в концовке тяжелейшего поединка в Туле, где «Арсенал» даже поначалу вёл в счёте. Кстати, будучи игроком «Тамбова» Гогуа уже забивал подобный мяч после розыгрыша штрафного — в ворота московского «Спартака». Видимо, тогда и был взят на карандаш селекционерами «красно-синих».

Фёдор Кудряшов, «Сочи»

Премьер-лига сурово встретила дебютантов из курортного города: первое очко сочинцы добыли лишь в четвёртом туре, первый мяч забили лишь в шестом. А первой победы пришлось ждать аж до восьмого матча в элите. Зато какой она получилась — сразу выездной и крупной! В Казани подопечные Александра Точилина со счётом 3:0 «раскатали» «Рубин». Автором одного из забитых мячей стал защитник Фёдор Кудряшов, который подобным образом в последнее время реагирует на очередной вызов в сборную. Стоило, например, полгода назад ему перейти в стамбульский «Башакшехир», как в первом же матче Фёдор забил гол и вскоре в отличном настроении приехал в расположение команды Станислава Черчесова, который, к слову, очень ценит универсального защитника. Теперь подобное случилось в «Сочи», в котором Кудряшов только-только осваивается.

Евгений Чернов, «Ростов»

Вот мы и добрались до того самого грандиозного двойного сэйва, о котором было упомянуто выше. Левый защитник «Ростова» Евгений Чернов в концовке выездного матча с «Локомотивом» в буквальном смысле сберёг для своей команды победу, дважды вынося мяч с линии ворот после ударов Фёдора Смолова и Луки Джорджевича. В первом случае Чернов подчистил ошибку голкипера Егора Бабурина, проигравшего Смолову борьбу за верховой мяч. Но это были цветочки по сравнению с тем, что произошло в следующую секунду. Джорджевич наносил удар с линии вратарской, без помех, при этом Бабурин в створ ворот вернуться не успел. Чернов, улетевший после первого сэйва внутрь створа, успел сгруппироваться и выбросился навстречу летящему мячу, успев убрать в сторону руки, чтобы избежать пенальти. И отбил мяч корпусом прямо на «ленточке»! На сайте «Ростова» после окончания игры даже в шутку «дозаявили» Чернова в качестве вратаря. Между тем Евгений и в целом провёл качественный матч, активно участвуя в атаках, отдав голевой пас с углового и справляясь со своими основными обязанностями. Не ошибся ли Станислав Саламович, не отправив вызов Чернову в сборную?

Ибрагим Цаллагов, «Сочи»

Питерская диаспора, насчитывающая в «Сочи» уже семь человек, предсказуемо начинает играть ключевую роль в команде — дебютанте РПЛ. Ко всем трём мячам, забитым «курортниками» в Казани, оказались причастны бывшие игроки «Зенита». В самой концовке сделать счёт крупным форварду сборной Армении Александру Карапетяну помог Кристиан Нобоа. Ассистентом Фёдора Кудряшова при втором взятии ворот хозяев выступил Дмитрий Полоз. Ну а открыл счёт в матче Ибрагим Цаллагов при активном содействии ещё одного экс-петербуржца Андрея Мостового. Впрочем, ничего удивительного в этом факте нет: «Зенит» отдал в аренду или продал в «Сочи» действительно качественных футболистов, которые постепенно сыгрываются с другими игроками команды, что и даёт результат. А Цаллагов, кстати, уже не впервые в нынешнем сезоне попадает в нашу сборную звёзд — значит, процесс идёт в правильном направлении.

Даниил Уткин, «Краснодар»

Краснодарский футбольный конвейер по подготовке молодых талантов продолжает работать бесперебойно! Не успели болельщики нарадоваться и навосхищаться успехами первой волны выпускников во главе с Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым, как подоспела следующая, ярчайшим представителем которой обещает стать полузащитник Даниил Уткин. За минувшую неделю 19-летний хавбек успел подарить «Краснодару» надежду на суперкамбэк в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, забив «Олимпиакосу», а в уик-энд триумфально вышел на замену в Екатеринбурге. Двадцати минут игрового времени в концовке матча с «Уралом» Уткину хватило, чтобы забитым голом и результативной передачей Вандерсону принести своей команде яркую победу со счётом 4:2. Ждём от Даниила продолжения в том же духе в молодёжной сборной, которой в ближайшие дни предстоят важные матчи с Сербией и Болгарией в отборе на Евро-2021.

Антон Миранчук, «Локомотив»

Не так часто в сборную тура попадают представители команды, проигравшей матч. Но бывают такие поединки, в которых обе команды показали классный футбол, но при этом ничьей не случилось, поскольку одна из сторон была чуть настойчивее и удачливее, да и ошибок совершила меньше. Речь, конечно же, о «Ростове», выигравшем в Черкизове. Хотя про «Локомотив» отнюдь не скажешь, что команда провела плохой матч. В частности, по-прежнему хорош в центре поля у «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, отличный второй тайм после не самой вразумительной концовки первого выдал новичок «красно-зелёных» Жоау Мариу, вышедший на замену на 30-й минуте. Ну а Антон Миранчук и вовсе показал себя настоящим лидером «Локо», поведя команду за собой после травмы брата (как раз Алексея и заменил португалец на исходе получаса игры) и забив эффектный мяч в концовке — кстати, после паса Жоау Мариу. К сожалению для болельщиков «красно-зелёных», этот гол не помог команде Юрия Сёмина добыть хотя бы ничью. Но красоты и ярких красок лучшему поединку тура однозначно добавил.

Даниэл Мишкич, «Оренбург»

До восьмого тура в РПЛ оставалось два клуба, не одержавших ни одной победы. И так сложилось, что в этот уик-энд оба временных неудачника — «Сочи» и «Оренбург» — почти синхронно устранили грустные нолики в графе «победы». Причём сделали это в выездных матчах. Разница лишь в том, что южане выиграли в Казани красиво и убедительно по счёту, о чём рассказано выше, а команде Владимира Федотова пришлось сломить более серьёзное сопротивление «Уфы». Одной из ключевых фигур в составе «Оренбурга» стал Даниэл Мишкич. 25-летний хорватский атакующий хавбек показал впечатляющую индивидуальную статистику, в частности нанёс четыре удара по воротам (из них два — в створ), выиграл пять из пяти «наземных» единоборств, его передачи были точными в 87% случаев. А главное — Мишкич в середине второго тайма помог отличиться Георгию Зотову, после чего южноуральцы повели 2:0 и победу уже не упустили, хотя «Уфа» и смогла отыграть один мяч.

Ари, «Краснодар»

Если воспитанник краснодарской академии Даниил Уткин вовсю «зажигал» в концовке поединка в Екатеринбурге, то многоопытный русский бразилец Ари обеспечил «быкам» преимущество по итогам первой половины встречи. 33-летний нападающий едва вернулся в строй после травмы и сразу вышел на поле в матче с «Уралом» с капитанской повязкой, поскольку её обычный обладатель Александр Мартынович продолжает находиться в лазарете. Роль лидера команды Ари исполнил блестяще, сначала отдав голевую передачу Дмитрию Скопинцеву, а затем и самолично забив второй мяч в ворота хозяев. К сожалению, забить в групповом турнире Лиги чемпионов в нынешнем сезоне у форварда «чёрно-зелёных» уже не получится, зато есть группа Лиги Европы, чемпионат и Кубок России — масса вариантов, чтобы вновь обратить на себя внимание тренерского штаба сборной России и лично Станислава Черчесова.

Элдор Шомуродов, «Ростов»

Яркий субботний поединок в Черкизово не только внёс серьёзные изменения в группу лидеров РПЛ — он также предложил новую кандидатуру на роль прима-бомбардира нашего чемпионата. Оформивший дубль нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов с семью забитыми мячами обошёл самарца Александра Соболева и возглавил список самых результативных игроков премьер-лиги. При этом форвард сборной Узбекистана в интервью не старается играть в дипломатию, утверждая, что его ничего, кроме побед клуба, не интересует: напротив, Элдор в открытую признался, что хотел бы стать лучшим бомбардиром российского чемпионата. Здоровые амбиции, между прочим, ещё никому не вредили. Но пока на повестке дня у Шомуродова — матчи за свою национальную сборную. Как, впрочем, и у двух с половиной десятков российских игроков РПЛ.