https://static.news.ru/photo/85455c92-db93-11e9-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Иржи Ярошик дал свою оценку крупному поражению «армейцев» в стартовом матче группового раунда Лиги Европы от болгарского клуба «Лудогорец» (1:5).

Неприятный удар для «армейцев», причём как по счёту, так и по игре. Некоторые матчи ЦСКА проводит хорошо, но пропускает в контратаках, так бывает. Но тут совсем всё не сложилось... Возможно, «Лудогорец» — не самая сильная команда, но довольно непредсказуемая, — приводит слова Ярошика Sport24 .

Бывший хавбек признался, что у ЦСКА ещё есть возможность исправить своё нынешнее положение, так как прошедшая игра была лишь первой на групповой стадии.

Также Ярошик отметил, что «красно-синим» не хватает опытного лидера, который бы сплотил команду. Он считает, что москвичи смогли бы бороться за чемпионство в РПЛ, если бы в составе были мастеровитые игроки.

Ранее News.ru писал, что глава РУСАДА назвал «балбесами» молодых спортсменов.