Экс-полузащитник столичного ЦСКА Иржи Ярошик дал свою оценку крупному поражению «армейцев» в стартовом матче группового раунда Лиги Европы от болгарского клуба «Лудогорец» (1:5).
Неприятный удар для «армейцев», причём как по счёту, так и по игре. Некоторые матчи ЦСКА проводит хорошо, но пропускает в контратаках, так бывает. Но тут совсем всё не сложилось... Возможно, «Лудогорец» — не самая сильная команда, но довольно непредсказуемая, — приводит слова Ярошика Sport24.
Бывший хавбек признался, что у ЦСКА ещё есть возможность исправить своё нынешнее положение, так как прошедшая игра была лишь первой на групповой стадии.
Также Ярошик отметил, что «красно-синим» не хватает опытного лидера, который бы сплотил команду. Он считает, что москвичи смогли бы бороться за чемпионство в РПЛ, если бы в составе были мастеровитые игроки.