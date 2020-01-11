https://static.news.ru/photo/5cd36d32-3479-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Кадзуёси Миура Фото: AFLO/Global Look Press

Японский футбольный клуб «Иокогама» продлил контракт с 52-летним нападающим Кадзуёси Миурой.

Ежедневно прилагайте усилия для достижения цели. Я буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести свой вклад в победу команды, — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Миура выступает за «Иокогаму» с 2005 года. Ранее он выступал в клубах Бразилии, итальянской «Дженои» и хорватском «Динамо» (Загреб).

Ранее казанский «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.